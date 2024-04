I dati delle attività di polizia nell’ultimo anno in provincia di Udine.

Nell’ambito del 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Udine ha reso noti alcuni dati relativi all’attività nell’ultimo anno, dal primo di aprile 2023 al 31 marzo 2024. In provincia sono state 2.397 le denunce presentate, con 815 responsabili individuati. Le persone denunciate in stato di libertà sono state 988, mentre 168 sono state arrestate.

Per quanto riguarda i minorenni, sono 174 quelli che sono stati denunciati in stato di libertà, mentre 10 gli arrestati. Nella provincia di Udine si è registrato un aumento preoccupante dei casi di violenza di genere domestica, così come una crescita dei reati commessi su internet.

Nell’ambito della prevenzione generale, sono state effettuate 3.579 pattuglie sul territorio e 853 posti di controllo, con un totale di 23.224 persone controllate e oltre 7.000 veicoli ispezionati. Inoltre, sono stati soggetti a controllo anche 106 esercizi pubblici. La Divisione Anticrimine ha emesso 53 avvisi orali, 63 fogli di via obbligatori e 25 ammonimenti, oltre ad uno specifico relativo al cyberbullismo. Sono stati inoltre emessi 128 Daspo, di cui 25 urbani.