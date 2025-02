L’open day per scoprire la scuola Di Toppo Wassermann.

Giovedì 20 febbraio alla Scuola superiore “di Toppo Wassermann” dell’Università di Udine “porte aperte” agli studenti dell’ultimo biennio di una quindicina di istituti scolastici superiori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Dalle 10, a Palazzo di Toppo Wassermann a Udine (via Gemona 92), sede dell’istituto di eccellenza dell’Ateneo, si terrà infatti la seconda edizione del “Supe Discovery Day”.

Gli studenti, quasi un’ottantina, arriveranno da istituti con sede a Belluno, Cividale, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e Udine. La visita è organizzata e gestita dagli allievi della Scuola che faranno da testimoni e guide ai ragazzi delle superiori rispondendo alle loro domande. Saranno spiegate le caratteristiche della Scuola, le numerose opportunità che offre e i diversi progetti in cui gli allievi sono impegnati. Non mancherà inoltre la visita alla sede, sia alle strutture didattiche che a quelle residenziali, e il momento conviviale finale.

I corsi e i posti disponibili.

La Scuola superiore, al 21esimo anno di attività, integra la frequenza ai normali corsi di laurea universitari con attività parallele interdisciplinari di alta qualificazione. Si accede per concorso e prevede vitto e alloggio gratuiti, esonero dalle tasse universitarie, docenti tutor. Al termine del percorso rilascia un diploma di licenza equiparato al titolo di master di secondo livello. La Scuola è sostenuta dal Ministero dell’università e della ricerca, dalla Regione Friuli Venezia Giulia con l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis) e dalla Fondazione Friuli.

“La Scuola Superiore – spiega il direttore Alberto Policriti – dà modo agli studenti più curiosi e intraprendenti di vivere in modo “comunitario” l’esperienza universitaria. La Superiore è una scelta che consente di condividere con coetanei impegnati anche in discipline diverse dalla propria e insieme a docenti di tutto l’Ateneo, un percorso di studio e di vita ricco e stimolante“.

Attualmente la Scuola conta 89 allievi. Nata nel 2004 ha diplomato finora quasi 170 allievi che ora occupano importanti ruoli in realtà private e pubbliche in ogni parte del mondo. La Scuola si divide di due classi: umanistica e scientifico-economica, che comprende Medicina e chirurgia. Oltre al primo anno, come matricola, è possibile iscriversi anche al quarto anno dopo il conseguimento del diploma di laurea triennale. I posti disponibili al primo anno sono dieci per la classe scientifico-economica (due riservati a Medicina e chirurgia) e otto per quella umanistica. Sei i posti a disposizione al quarto anno, tre per l’umanistica e altrettanti per la scientifico-economica.