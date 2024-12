Un premio speciale per i dipendenti comunali di Udine

La cerimonia di saluto dedicata ai dipendenti comunali di Udine.

Si è tenuta questa mattina in Sala Ajace una breve cerimonia di saluto dedicata ai dipendenti comunali di Udine. Il Sindaco Alberto Felice De Toni infatti ha voluto invitare tutto il personale dell’amministrazione per un momento celebrativo prima di Natale.

Durante l’incontro il Sindaco, la Giunta e la Segretaria comunale hanno voluto premiare i circa 100 nuovi assunti in Comune del 2024 e salutare invece i 29 dipendenti che nel 2024 hanno invece terminato la loro attività lavorativa. Tra i due momenti c’è stato anche lo spazio per consegnare un riconoscimento a coloro i quali hanno raggiunto un avanzamento di carriera. L’intera cerimonia, della durata di circa un’ora, è stata accompagnata dai saluti e dagli applausi dei colleghi giunti a sostenere i propri compagni di lavoro. Un ottimo successo di pubblico a cui è seguito un brindisi natalizio beneaugurale in Salone del Popolo.