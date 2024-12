Etica del Gusto è l’associazione che vanta il maggior numero di panettoni artigianali da podio. Sono molti i concorsi nazionali ed internazionali che mettono in gara i maestri pasticceri per decretare qual è il panettone dalle migliori caratteristiche: diversi sono i parametri di valutazione e, tra questi, non solo il gusto, ma anche l’aspetto, il profumo, l’alveolatura, la consistenza e gli ingredienti, l’equilibrio e la coerenza e perfino l’effetto memoria, vale a dire quanto il consumatore riesce a conservarne il ricordo.

L’associazione Etica del Gusto fondata nel 2009 da un gruppo di pasticceri del Friuli Venezia Giulia con lo scopo di far crescere in regione il comparto artigianale dell’arte bianca e della pasticceria, conta al suo interno numerosi maestri artigiani che si sono distinti negli anni per essere saliti sul podio di diversi concorsi dedicati al panettone.

Alcuni dei dei premiati.

E’ il caso di Luca Soncin, titolare della pasticceria AQA – alta qualità artigiana di Osoppo: negli ultimi anni ha partecipato al Campionato del mondo del Panettone dal titolo “Premio Panettone Roma” aggiudicandosi nel 2021 la seconda posizione, la terza nel 2022 e nuovamente la seconda lo scorso anno. Nel 2023 era stato l’unico partecipante proveniente dal Friuli Venezia Giulia tra 150 concorrenti. “Al di là dei risultati – dichiara Luca, uno dei soci fondatori dell’Etica del Gusto – questi concorsi sono veri e propri percorsi di crescita: ci si confronta con professionisti provenienti da tutto il mondo e questo funge da stimolo a migliorarsi costantemente”.

Anche Alberto Posocco e Francesco Cavallo del Villaggio Turistico Internazionale di Bibione (unico socio dell’Etica fuori dal territorio regionale) non sono nuovi ai concorsi. Quest’anno si sono classificati quarti alle finali di “Mastro panettone 2024” svoltesi a Bari: per loro era la prima volta, dopo 3 tentativi negli ultimi tre anni, in cui sono riusciti ad approdare alla competizione finale. “Per noi è stata una grande soddisfazione esserci classificati nella top ten – racconta Posocco – e questo è stato possibile grazie ai corsi che abbiamo frequentato in Etica Academy e al grande aiuto offertoci dal Maestro Ezio Marinato, che ci ha fatto mettere a punto qualche modifica nella procedura e nella scelta degli ingredienti. Abbiamo cambiato lievito e metodologia di impasto”.

Si dichiara orgoglioso dei suoi colleghi Gianfranco Cassin, presidente di Etica del Gusto che spiega “il livello delle competizioni è sempre più alto e richiede una preparazione costante ed elevata. In questo noi possiamo considerarci agevolati in quanto, nella nostra Academy, possiamo seguire un dettagliato programma di corsi altamente professionalizzanti. Riusciamo a condurre un percorso di crescita che ci rende facile perseguire il nostro più grande obiettivo, quello di soddisfare il gusto del consumatore e di offrirgli un prodotto oltre che sano anche genuino.”

Panettoni artigianali sempre più apprezzati, anche prima di Natale.

Sono 30 i soci dell’Etica del Gusto, sparsi su tutto il territorio regionale e fino in Veneto, a Bibione, che frequentano i corsi e che oggi, al di là della partecipazione e vittoria ai contest dedicati al dolce del Natale per antonomasia, possono fregiarsi del titolo di grandi maestri del Panettone. “Negli ultimi anni il consumatore ha capito qual è la differenza tra un panettone industriale e quello artigianale fatto con materie prima di alta qualità e viene nelle nostre botteghe per acquistare un panettone fatto a regola d’arte; – spiega Cassin – è consapevole del suo valore ed è disposto a spendere un po’ di più per garantirsi la massima qualità per il dolce prezioso che chiude il pranzo di Natale ” .

Tuttavia, stando ai dati resi noti dall’Etica del Gusto, gli abitanti del Friuli Venezia Giulia non aspettano il 25 dicembre per assaggiare i panettoni capolavoro dei maestri dell’associazione. “La nostra produzione inizia a fine novembre e, da lì fino a Natale, siamo chiamati a produrre quotidianamente il numero massimo di panettoni che i nostri laboratori ci consentono di preparare – racconta Cassin – e questo rende merito al nostro impegno e alla ricerca costante per offrire il meglio ai nostri clienti.

L’intensità della produzione è dovuta anche al fatto che sono panettoni molto richiesti anche in contesti autorevoli: alcuni di essi, a firma Luca Soncin, hanno accompagnato l’8 dicembre scorso una cena di gala nell’atelier di moda viennese Nùela, nella centrale Prinz Eugen Straße, alla presenza dell’ambasciatore e di personalità di spicco del jet set austriaco.

Senza dimenticare che i panettoni dell’Etica del Gusto aiutano ormai da anni ABC Associazione Bambini Chirurgici del Burlo, nella raccolta fondi a sostegno delle iniziative della stessa. Decine di panettoni vengono prodotti ogni anno dai maestri dell’Etica e donati ad ABC per contribuire alle loro tante attività.