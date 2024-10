Il calendario 2025, che ha raggiunto le 1.200.000 copie, affronta il tema “I Carabinieri e i giovani”

Nella mattinata di giovedì 31 ottobre, al Comando provinciale di Udine, il colonello Giorgio Broccone, comandante provinciale dell’Arma, ha presentato e illustrato il Calendario storico 2025 dei Carabinieri, giunto alla sua 92esima edizione.

Il lunario 2025, che ha raggiunto le 1.200.000 copie ed è tradotto in 8 lingue straniere, affronta il tema “I Carabinieri e i giovani”, realizzato con il contributo di celebri personaggi dello scenario artistico-letterario italiano, come Marco Lodola e Maurizio de Giovanni. Il primo, che ha curato la veste grafica dell’opera, è considerato un artista poliedrico del Nuovo Futurismo e della Pop Art italiana, mentre il secondo, scrittore partenopeo di successo, è noto per le collane de “Il Commissario Ricciardi”, “I Bastardi di Pizzofalcone” e “Mina Settembre”.

I testi

I testi che accompagnano le 12 tavole descrivono un dialogo epistolare fra un maresciallo comandante di Stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre. Il maresciallo utilizza come chiave di dialogo alcuni racconti del suo lavoro, parlando di alcuni episodi di servizio che toccano temi come il bullismo, le dipendenze, la salvaguardia dell’ambiente e del rispetto per l’altro, l’inclusività e la solitudine sociale.

In questo modo, de Giovanni riesce a romanzare il rapporto fra nuove generazioni e legalità, con un linguaggio diretto ed empatico, riassumendo l’amore paterno, i valori e la fiducia nelle giovani generazioni in una sorta di testamento morale.

Altre tre opere completano l’offerta editoriale 2025

Oltre al calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2025 dell’Agenda la cui opera rappresenta la continuità editoriale del lunario, riportando le storie di de Giovanni come apertura di ogni singolo mese.

Non manca, poi, il calendario da tavolo, dedicato anche quest’anno al tema “I Carabinieri nei Borghi più Belli d’Italia” e realizzato con gli scatti dei comuni dello stivale più suggestivi e ricchi di tradizioni, da Nord a Sud, compresa anche Sappada. Il planning da tavolo è, invece, incentrato sul tema “L’impegno internazionale dei Carabinieri. L’attività di cooperazione e i teatri operativi”.