Ci ha lasciati Sergio Sacchetto. Addolorati ne danno il triste annuncio i familiari tutti. Per volontà del caro Sergio le Esequie saranno celebrate in forma strettamente privata.



Chi volesse dare l’ultimo saluto terreno a Sergio potrà farlo domenica 3 novembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso la Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.



VENZONE, 31 ottobre 2024



