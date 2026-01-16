Prezzi in aumento a Udine, ecco quali sono i rincari più pesanti

A dicembre i prezzi aumentano dello 0,2%, l’1,6 su base annua.

A dicembre 2025 i prezzi al consumo a Udine hanno registrato un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente, con un incremento complessivo dell’1,6% su base annua. Lo rendono noto gli Uffici di statistica comunali, che hanno diffuso i dati definitivi sull’andamento dell’inflazione nel capoluogo friulano.

Nel confronto con novembre, i rincari più importnati hanno interessato il settore dei trasporti, con un aumento dell’1,3%, seguito da ricreazione, spettacoli e cultura (+0,5%) e dal comparto abitazione, acqua, elettricità e combustibili, cresciuto dello 0,4%.

Rispetto a novembre.

In controtendenza, invece, i servizi ricettivi e di ristorazione hanno fatto segnare una flessione dell’1,0%, mentre sono diminuiti anche i prezzi di bevande alcoliche e tabacchi (-0,4%), delle comunicazioni (-0,4%) e dei prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,2%). Rimasti invariati i costi di abbigliamento e calzature, istruzione e servizi sanitari.

I rincari su base annua.

Guardando al confronto annuale, a Udine si registrano cali solo per le voci comunicazioni (-5,1%) e abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-2,4%). Tutti gli altri settori risultano invece in crescita. I rincari più marcati riguardano i servizi ricettivi e di ristorazione, che aumentano del 6,5%, seguiti dai prodotti alimentari e bevande analcoliche (+2,0%), dalle bevande alcoliche e tabacchi (+1,8%) e dall’istruzione (+1,6%).