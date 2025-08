Il progetto della Protezione Civile a scuola.

Il gruppo dei volontari della Protezione Civile di Udine ha organizzato anche quest’anno il progetto educativo “Io cresco sicuro”, rivolto agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei rischi ambientali, i comportamenti corretti in caso di emergenza e diffondere la cultura del volontariato, base dell’attività della Protezione Civile.

Oltre 2.300 studenti coinvolti in 30 scuole

Quest’anno il progetto ha coinvolto più di 2.300 alunni, distribuiti in 161 classi e sezioni di 30 scuole: 25 plessi cittadini e 5 scuole di Comuni limitrofi, che hanno richiesto la collaborazione del gruppo di Udine. L’attività è stata possibile grazie al contributo di volontari esterni e al supporto del personale del sistema regionale di Protezione Civile.

Educazione alla sicurezza per tutte le età

Il progetto, riconosciuto e validato a livello nazionale, è strutturato per diverse fasce d’età con un unico obiettivo: educare alla sicurezza, alla consapevolezza del territorio e al valore del volontariato e della solidarietà civica.

Scuole dell’infanzia:

I bambini più piccoli hanno appreso i principali rischi – terremoto, alluvione e incendio – attraverso attività ludiche e l’interazione con personaggi immaginari che rappresentano le emergenze. In molte scuole è stato organizzato un gioco finale con spegnimento simulato di un incendio, che ha riscosso grande entusiasmo.

Scuole primarie:

Per le classi prime e seconde il programma si è concentrato su comportamenti corretti in emergenza, il ruolo della Protezione Civile, la segnaletica e il Numero Unico di Emergenza 112. Nelle classi terze, quarte e quinte, il percorso è stato più approfondito e pluriennale, includendo i rischi naturali, la struttura del territorio, la funzione dei volontari e i piani di sicurezza scolastici.

Scuole secondarie di primo grado:

Sono stati coinvolti due istituti con attività focalizzate sul rischio sismico. Gli studenti hanno approfondito il Piano Comunale di Emergenza e imparato come questo strumento guida l’interazione tra istituzioni e cittadini in caso di crisi, con il supporto di volontari esperti di prevenzione sismica.

Le parole dell’assessore Andrea Zini

“Siamo molto soddisfatti del grande lavoro svolto dai volontari della Protezione Civile nelle scuole della nostra città”, ha dichiarato Andrea Zini, assessore alla Protezione Civile di Udine. “Ringrazio il coordinatore Graziano Mestroni e il referente del progetto Giorgio Visintini per il loro impegno. Grazie a loro migliaia di bambini e ragazzi si sono avvicinati in modo semplice e diretto ai temi della sicurezza e della cittadinanza attiva”.

Zini ha inoltre sottolineato come questa attività si aggiunga alle numerose occasioni in cui i volontari supportano eventi cittadini, confermando la Protezione Civile come una presenza fondamentale per la comunità.

Nuove iniziative per il cinquantesimo anniversario del terremoto

In vista del 50° anniversario del terremoto del Friuli, l’Amministrazione comunale intende promuovere ulteriori iniziative per rafforzare la conoscenza del territorio, la cultura della prevenzione e il ruolo insostituibile della Protezione Civile. Sono previsti momenti pubblici e attività formative rivolte alle nuove generazioni, per continuare a diffondere consapevolezza e sicurezza.