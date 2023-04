Furto in una casa in centro a Udine.

Grosso furto in una casa in pieno centro a Udine. I ladri, infatti, hanno preso di mira un’abitazione di via Asquini e sono riusciti a portarsi via un bottino considerevole.

I malviventi sono riusciti a introdursi in casa e hanno rubato gioielli in oro per un valore complessivo di circa 15mila euro. Sul posto è intervenuto questo pomeriggio il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Udine. Le indagini sono in corso.