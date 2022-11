“Quattro Ristoranti” è a Udine

La troupe di “Quattro Ristoranti” è arrivata a Udine e sono cominciati i primi avvistamenti in città.

Ieri, ad esempio, il van della trasmissione è stata vista prima in pieno centro, in Piazza Libertà, nel corso della mattinata, mentre ieri sera è stata avvistata in Piazza Primo Maggio.

Sui locali che parteciperanno alla nuova sfida che vede protagonista la cucina friulana, però, c’è ancora massimo riserbo: a Udine, infatti, vengono girate le riprese di lancio della puntata (che coinvolgono anche il porticato Lippomano, quello che sale al Castello, e via Mercatovecchio). Oggi, o al massimo domani, dovrebbe invece arrivare in città il conduttore Alessandro Borghese per dare il via alla gara vera e propria. Secondo le indiscrezioni, i ristoranti coinvolti saranno a Udine, Fagagna, Pagnacco e località Paradiso.

Nel capoluogo friulano, inoltre, si gireranno anche le scene conclusive della puntata, quelle che vedono la resa dei conti tra i ristoratori: la location dovrebbe essere Palazzo Morpurgo oppure Palazzo Giacomelli.