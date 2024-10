Recruiting Day per Under 35 a Udine: quattro aziende in 20 minuti

Selezioni il 28 novembre nella sede dell’Informagiovani di viale Ungheria 39, a Udine. Ecco le aziende che assumono

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Udine e l’Informagiovani di Udine, organizza un nuovo Recruiting Day nel quale giovani under 35 sono invitati a sperimentarsi in 20 minuti con quattro colloqui di selezione con altrettante aziende caratterizzate da uno staff giovane e particolarmente attente a creare team dinamici orientati alla crescita professionale.

Le aziende coinvolte

Le aziende coinvolte sono Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione SpA, impresa multinazionale leader nel mercato della ristorazione commerciale, presente in Italia con i brand: Old Wild West, America Graffiti, Pizzikotto, Shi’s, Wiener Haus, Temakinho; Confcommercio Imprese per l’Italia Udine per il settore turistico-alberghiero; Despar – Aspiag Service Srl concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar in tutto il Nord-Est opera nel settore della grande distribuzione organizzata; e Libreria Giunti al Punto, la più grande catena di librerie in Italia.

La presentazione

“L’iniziativa regionale dei recruiting day continua a mostrarsi vincente e convincente, soprattutto per la platea di giovani che vogliono approcciare il mondo del lavoro. In particolare, la formula dei colloqui rapidi in sequenza con più realtà produttive si è rivelata efficace per stimolare i partecipanti a presentare i propri talenti e le proprie attitudini con assertività, originalità e intraprendenza. Per le aziende è un’occasione per venire a contatto con un vasto numero di candidati, dal molteplice ventaglio di competenze”, è il commento dell’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen a margine della presentazione del Recruiting Day Young, che si è svolta oggi a Udine nella sede della Regione.

Quello di oggi è il 36esimo recruiting day promosso quest’anno dalla Regione. Sono state coinvolte oltre 350 aziende e i posti di lavoro complessivamente messi a disposizione sono stati oltre 4mila.

Selezioni il 28 novembre

La giornata di reclutamento si svolgerà il 28 novembre nella sede dell’Informagiovani di viale Ungheria 39 e sarà rivolta a giovani con meno di 35 anni a cui sarà data l’opportunità di incontrare quattro realtà produttive.

Durante il Recruiting Day Young ciascun candidato ha a disposizione cinque minuti scanditi da un timer per effettuare un colloquio conoscitivo con ogni azienda. A rotazione in venti minuti tutti i partecipanti incontrano tutte le imprese: una sorta di allenamento a presentarsi in pochissimo tempo facendo leva sui propri punti di forza, per scoprire e far conoscere i propri talenti.

Per partecipare alla giornata di reclutamento è necessario iscriversi entro il 25 novembre (tutte le informazioni a questo link https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=24501).