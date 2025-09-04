Udine, spesa quotidiana rinnovata: il supermercato di via Vittorio Veneto apre con novità

Riapre il Conad di via Vittorio Veneto a Udine.

Cambia volto il Conad City di via Vittorio Veneto 37, nel centro storico di Udine, che venerdì 5 settembre riaprirà al pubblico con la nuova insegna Tuday Conad dopo i lavori di ristrutturazione.

Il taglio del nastro è previsto alle 9 e vedrà la partecipazione dell’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Luca Panzavolta, e del vice sindaco di Udine, Alessandro Venanzi, mentre la benedizione sarà impartita dal parroco Luciano Nobile. L’apertura segna il primo incontro pubblico del nuovo formato, pensato per i punti vendita situati in aree centrali e ad alta densità, dove i clienti arrivano prevalentemente a piedi. Il negozio si rivolge a una clientela variegata: residenti, lavoratori, giovani, famiglie e anche clienti più tradizionalisti, con l’obiettivo di offrire una spesa quotidiana completa e veloce.

Le novità del punto vendita

Il negozio, gestito dalla società Vasto Alfredo Francesco, sviluppato su un’area vendita di circa 590 metri quadri e che dà lavoro ad una ventina di dipendenti, introduce diverse novità. Tra queste il reparto pescheria, con pesce fresco lavorato direttamente in punto vendita e preparato in pratiche confezioni, e il banco caldo dedicato a gastronomia e rosticceria. Sono state inoltre inserite casse veloci per facilitare gli acquisti rapidi e nuovi servizi come il pagamento delle bollette alle casse e la consegna a domicilio.

Il formato Tuday Conad punta a coniugare convenienza e assortimenti specializzati, con un’offerta che comprende prodotti a marchio Conad, Logo Rosso, Sapori & Dintorni, Sapori e Idee e Conad Percorso Qualità, promozioni dedicate e iniziative di raccolta punti come “Mi Premio”. L’obiettivo è offrire un’esperienza di spesa efficiente, completa e adatta ai diversi stili di vita della clientela, con prodotti pensati sia per le esigenze quotidiane sia per articoli più distintivi e curati, adattati al contesto del centro storico di Udine.