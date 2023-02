Lunghe attese per il passaporto, aperture straordinarie anche a Udine

Aperture straordinarie per il rilascio del passaporto a Udine.

La Questura di Udine, come peraltro molte altre del nord Italia, sta organizzando una serie di iniziative per ridurre i tempi di attesa per il rilascio del passaporto. Causa infatti il recente aumento delle richieste, nel 2022 si sono registrate ben oltre 10.000 istanze, più del doppio rispetto al 2021, i tempi di rilascio del documento si sono dilatati ed attualmente occorrono almeno 5 mesi per avere il nuovo documento.

Quindi, oltre a ridurre i tempi di “lavorazione” dell’istanza, attualmente circa 30 giorni, già dal prossimo venerdì pomeriggio, ogni venerdì dalle ore 14 e 30 alle ore 18 è prevista l’apertura straordinaria dello sportello di Viale Venezia dedicato a ricevere tali istanze, così da poter aumentare gli appuntamenti prenotabili dagli interessati, tramite l’agenda elettronica online.

La lamentela che più spesso perviene agli uffici è lo scoramento dell’utenza dovuta all’incertezza sui tempi di attesa, considerato il fatto di non riuscire a prenotare l’appuntamento per la consegna della richiesta del passaporto allo sportello, in quanto l’agenda online, con posti attualmente disponibili fino 4 mesi dalla data di accesso al sistema, non dà alcuna possibilità di prenotazione, essendo sistematicamente completa.

Inoltre, contestualmente all’apertura straordinaria, continua la trattazione dei casi urgenti, legati ad oggettive motivazioni di carattere lavorativo, sanitario, familiare, che evidenzino la necessità del rilascio del documento in tempi più rapidi rispetto a quelli ordinari di circa 5 mesi. Sussiste, infatti, la possibilità di segnalare motivate esigenze, tramite contatti telefonici e l’invio di una comunicazione mail, a questo ufficio, che provvederà quindi, nel limite del possibile, a fissare un appuntamento con l’interessato per la consegna della richiesta e della relativa documentazione.

Previste aperture straordinarie anche a Cividale e Tolmezzo.

A breve anche presso i dipendenti Commissariati di Pubblica Sicurezza di Cividale del Friuli e di Tolmezzo verranno predisposte aperture straordinarie degli sportelli, così da poter incrementare i posti disponibili per le prenotazioni tramite l’agenda elettronica.