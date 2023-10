Rissa ieri sera in Borgo Stazione a Udine.

Ancora una rissa scoppiata in Borgo Stazione a Udine: è accaduto ieri sera, attorno alle 21, in viale Europa Unita dove è scoppiato un litigio tra quattro uomini stranieri, identificati dagli accertamenti della Radiomobile del capoluogo.

I quattro sono stati denunciati in stato di libertà per rissa; si tratta di un tunisino di 25 anni, un algerino di 29 anni e due nigeriani di 28 e 42 anni, tutti senza fissa dimora. L’algerino è stato deferito anche per lesioni personali dolose perché durante l’aggressione ha preso dei cocci di vetro e colpito al sopracciglio sinistro il 42enne nigeriano.

Il nigeriano e il 25enne tunisino, entrambi rimasti feriti, sono stati portati all’ospedale di Udine per accertamenti. I carabinieri hanno dovuto usare il cosiddetto spray al peperoncino per calmare l’algerino che, una volta tranquillizzato, è stato decontaminato con l’acqua, senza riportare conseguenze.