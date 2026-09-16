Cambio del Collare a Tricesimo per l’avvio dell’anno sociale 2026/2027. Presentato il nuovo direttivo tra continuità, nuovi progetti e attenzione al territorio

La Round Table 24 Udine ha aperto il nuovo anno sociale con la nomina di Fabrizio Parisi alla presidenza. Il passaggio di consegne si è svolto venerdì 11 settembre a Tricesimo, nella cornice di Garibaldi45 Osteria & Cucina, durante il tradizionale Cambio del Collare.

Alla cerimonia hanno partecipato soci, ex soci, aspiranti e numerosi ospiti della rete Round Table italiana e internazionale. Parisi, architetto e socio della Round Table 24, ha ricoperto nell’ultimo anno il ruolo di vicepresidente e guiderà ora il club per il mandato 2026/2027.

Il nuovo direttivo

La Round Table 24 Udine conta 15 soci attivi. Il nuovo direttivo è composto da Fabrizio Parisi, presidente; Marco Alberti, vicepresidente; Mihai Andrei Gabara, Past President; Stefano Cecotti, segretario; Andrea Fantin, tesoriere; Federico Gangi, IRO.

I consiglieri sono Tommaso Vidale, Gabriele Bernardi e Federico Sguazzin.

La Round Table è un movimento internazionale che riunisce giovani professionisti e imprenditori. L’obiettivo è creare occasioni di amicizia, crescita personale e servizio alla comunità, secondo il motto “Adopt, Adapt, Improve”.

Partecipazione, amicizia e progetti

Parisi ha indicato partecipazione, amicizia e progetti concreti tra gli obiettivi del nuovo anno.

«Una Tavola viva è una Tavola nella quale stare insieme non rappresenta un obbligo, ma un piacere», ha spiegato il nuovo presidente, sottolineando il ruolo delle relazioni nella costruzione di iniziative utili alla comunità.

Tra gli obiettivi ci sarà il rafforzamento delle attività di servizio e delle collaborazioni sul territorio. Il club proseguirà esperienze già consolidate legate alla scuola di Amaro, alla casa di riposo di Paluzza, al Banco Farmaceutico e al Banco Alimentare. A queste attività si affiancheranno nuovi progetti e iniziative.

Il prossimo appuntamento indicato è la 34ª Prosciuttata benefica, in programma sabato 3 ottobre a San Daniele del Friuli.

La scuola di Amaro

La scuola di Amaro rappresenta una parte importante della storia della Round Table 24 Udine. Fu ricostruita grazie alla collaborazione tra la Round Table 24 Udine e la Round Table 9 Trieste dopo il terremoto del 1976.

Il progetto è considerato uno dei più significativi realizzati dalla Round Table a livello internazionale. A cinquant’anni dal sisma, questa esperienza continua a rappresentare un esempio di collaborazione e servizio alla comunità.

Il legame con la rete internazionale

Tra le priorità del nuovo anno ci sarà anche il rafforzamento dei rapporti con le altre Tavole italiane e con la rete internazionale. Sono previsti incontri, visite e occasioni di condivisione.

La cerimonia di Cambio del Collare ha già rappresentato un momento in questa direzione. Alla serata hanno partecipato ospiti provenienti da diverse realtà italiane ed europee.

Tra gli ospiti presenti figuravano Antonio Orgnani, Renato Bernardi, David Molinari, Paolo Palcich, Matteo Gamba e Costantino Silvestri. Numerosi anche gli ospiti internazionali: Haddur Aslaugsson, Sigríður Fanney, Toni Keränen, Jill Harris, Clare Pengelly e Annsofi Pettersson.

Il nuovo anno sociale della Round Table 24 Udine si apre quindi con una nuova squadra e nuovi obiettivi. Il club conferma i valori di amicizia, servizio, crescita e attenzione al territorio, con la volontà di guardare avanti attraverso nuove idee, collaborazioni e nuove generazioni.