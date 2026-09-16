Presentata a Capodistria l’edizione 2026 della Go to Barcolana from Slovenia, la veleggiata che sabato 10 ottobre porterà gli equipaggi da Portorose a Trieste.

È stata presentata a Capodistria l’edizione 2026 della Go to Barcolana from Slovenia, la veleggiata che sabato 10 ottobre porterà gli equipaggi da Portorose a Trieste, alla vigilia della grande regata Barcolana58.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite. La manifestazione, organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano insieme al TPK-CNT Sirena, allo Jadralni Klub Pirat Portorož e allo ZSŠDI, propone una navigazione in flottiglia lungo il tratto di mare tra la costa slovena e il Golfo di Trieste, unendo competizione e partecipazione.

La partenza è fissata alle 11 di sabato 10 ottobre dal Golfo di Portorose. Le imbarcazioni faranno rotta verso Trieste, con un cancello intermedio nei pressi di Punta Grossa e arrivo nelle acque antistanti la diga vecchia del Porto di Trieste. Il passaggio al cancello potrà essere utilizzato anche per determinare la classifica nel caso in cui le condizioni del vento impediscano ad alcune imbarcazioni di completare il percorso entro il tempo limite.

“È un appuntamento che sentiamo particolarmente vicino e che ogni anno coinvolge un numero crescente di velisti sloveni nel programma di Barcolana”, ha sottolineato Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano.

La giornata si concluderà a Trieste con la premiazione nella Sala Victor de Sabata del Ridotto del Teatro Verdi. Sarà premiato il primo classificato di ogni categoria e al vincitore assoluto sarà assegnato il Trofeo Challenge “Go To Barcolana From Slovenia”.

Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dal bando della Coppa d’Autunno – Barcolana58 ed essere già iscritti alla regata dell’11 ottobre. Alla domanda per la Go to Barcolana from Slovenia dovrà essere allegata la conferma dell’iscrizione alla Coppa d’Autunno.