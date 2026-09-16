Cambio al vertice dell’Accademia di Belle Arti “Tiepolo” di Udine

Avvicendamento alla guida dell’Accademia di Belle Arti ‘G.B. Tiepolo’ di Udine: Serena Selva, attuale vicedirettrice, ne assume la direzione.

Avvicendamento alla guida dell’Accademia di Belle Arti ‘G.B. Tiepolo’ di Udine: Serena Selva, attuale vicedirettrice, ne assume la direzione, succedendo a Fausto Deganutti che, dopo averla fondata e guidata per 10 anni, conclude il proprio incarico.

Un passaggio che si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento portato avanti dall’Accademia negli ultimi anni, con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto e proseguire nello sviluppo dell’offerta formativa e delle relazioni con il mondo della creatività, del design e delle professioni.

“Concludo questo incarico con grande soddisfazione per il percorso compiuto e per i risultati raggiunti insieme a tutte le persone che, con competenza e impegno, contribuiscono ogni giorno alla vita dell’Accademia – dichiara Fausto Deganutti, che rimarrà all’interno dell’Accademia come direttore emerito –. In questi anni abbiamo lavorato per rafforzarne il ruolo e creare nuove opportunità per gli studenti, mantenendo sempre al centro la qualità della formazione e la crescita di ogni singolo allievo. A Serena Selva rivolgo i miei migliori auguri per il nuovo incarico, certo che saprà proseguire e sviluppare questo percorso con competenza e visione”.

Già vicedirettrice dell’Accademia, Serena Selva raccoglie quindi il testimone con l’obiettivo di proseguire il percorso intrapreso e accompagnare ABA UD nelle prossime fasi del suo sviluppo.

“Innanzitutto, a nome di tutta l’Accademia, ringrazio Fausto Deganutti, al quale si deve la nascita e lo straordinario sviluppo di ABA UD. Per me è un onore essere stata scelta come nuova Direttrice: una responsabilità che accolgo con grande senso di impegno – afferma Serena Selva –. L’Accademia vanta un patrimonio di esperienze, competenze e relazioni costruito nel tempo, che voglio continuare a valorizzare guardando al futuro. L’obiettivo sarà rafforzare ulteriormente l’identità dell’Accademia come luogo di formazione, sperimentazione e confronto, capace di dialogare con il territorio e, allo stesso tempo, con gli scenari nazionali e internazionali dell’arte e del design”.