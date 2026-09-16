Cambio al vertice dell’Accademia di Belle Arti “Tiepolo” di Udine

16 Settembre 2026

Foto di Giacomo Attuente

di Giacomo Attuente

Avvicendamento alla guida dell’Accademia di Belle Arti ‘G.B. Tiepolo’ di Udine: Serena Selva, attuale vicedirettrice, ne assume la direzione.

Avvicendamento alla guida dell’Accademia di Belle Arti ‘G.B. Tiepolo’ di Udine: Serena Selva, attuale vicedirettrice, ne assume la direzione, succedendo a Fausto Deganutti che, dopo averla fondata e guidata per 10 anni, conclude il proprio incarico.

Un passaggio che si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento portato avanti dall’Accademia negli ultimi anni, con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto e proseguire nello sviluppo dell’offerta formativa e delle relazioni con il mondo della creatività, del design e delle professioni.

“Concludo questo incarico con grande soddisfazione per il percorso compiuto e per i risultati raggiunti insieme a tutte le persone che, con competenza e impegno, contribuiscono ogni giorno alla vita dell’Accademia – dichiara Fausto Deganutti, che rimarrà all’interno dell’Accademia come direttore emerito –. In questi anni abbiamo lavorato per rafforzarne il ruolo e creare nuove opportunità per gli studenti, mantenendo sempre al centro la qualità della formazione e la crescita di ogni singolo allievo. A Serena Selva rivolgo i miei migliori auguri per il nuovo incarico, certo che saprà proseguire e sviluppare questo percorso con competenza e visione”.

Già vicedirettrice dell’Accademia, Serena Selva raccoglie quindi il testimone con l’obiettivo di proseguire il percorso intrapreso e accompagnare ABA UD nelle prossime fasi del suo sviluppo.

“Innanzitutto, a nome di tutta l’Accademia, ringrazio Fausto Deganutti, al quale si deve la nascita e lo straordinario sviluppo di ABA UD. Per me è un onore essere stata scelta come nuova Direttrice: una responsabilità che accolgo con grande senso di impegno – afferma Serena Selva –. L’Accademia vanta un patrimonio di esperienze, competenze e relazioni costruito nel tempo, che voglio continuare a valorizzare guardando al futuro. L’obiettivo sarà rafforzare ulteriormente l’identità dell’Accademia come luogo di formazione, sperimentazione e confronto, capace di dialogare con il territorio e, allo stesso tempo, con gli scenari nazionali e internazionali dell’arte e del design”.

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