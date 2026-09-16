Maratonina Udine, tre giorni di corsa e salute: arriva anche il ministro Schillaci

Tre giorni tra gare, iniziative per famiglie, salute e prevenzione. La Maratonina Internazionale Città di Udine, con circa 1500 iscritti, torna da venerdì 18 a domenica 20 settembre con la sua 26ª edizione e quest’anno affianca alla competizione un programma dedicato anche al rapporto tra attività fisica e salute. Tra gli appuntamenti principali c’è il convegno promosso da FIASO, che sabato porterà a Udine anche il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Sabato il convegno con Schillaci

L’appuntamento è alle 16.30 nella Sala Ajace di Palazzo D’Aronco, dove si terrà il convegno scientifico “Attività fisica e salute: è ora di muoversi”, promosso dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

FIASO ha scelto Udine per il debutto della FIASO RUN – Una corsa della salute, il primo Campionato nazionale dedicato agli operatori sanitari. Alla giornata parteciperanno anche l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi e la campionessa olimpica Manuela Di Centa.

In piazza Matteotti sarà inoltre allestito il Villaggio della Salute e dello Sport, con attività di prevenzione e informazione realizzate in collaborazione con l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e rivolte ai cittadini.

Si parte venerdì con la Salita del Castello

Il primo appuntamento della Maratonina è venerdì 18 settembre alle 18.30 con la Salita del Castello – BeBeep, cronoscalata a invito lungo la rampa che conduce al colle. Il percorso misura 400 metri e parte da piazzetta Lionello.

Sabato pomeriggio toccherà invece alla MiniRun Conad, alle 16, su un circuito di un chilometro nel centro storico, seguita alle 16.45 dalla Corsa con il cane sullo stesso tracciato.

Il momento principale sarà domenica 20 settembre alle 9.30, quando da viale della Vittoria partirà la 26ª Maratonina Internazionale Città di Udine. L’arrivo è previsto in piazza Libertà, con le premiazioni a partire dalle 11.15.

Alle 10.35 partirà anche la StraUdine – Città Fiera Mega Intersport, gara non competitiva di 10 chilometri. L’edizione di quest’anno è dedicata alla memoria di Dino Flaugnatti.

Gli iscritti alla mezza maratona hanno raggiunto quota 1.500, ma sarà ancora possibile iscriversi fino alle 8.45 di domenica. Per le gare non competitive le iscrizioni resteranno aperte nelle casette di via Mercatovecchio fino a un’ora prima della partenza. Il ritiro di pettorali e pacchi gara sarà possibile sabato dalle 9 alle 20 e domenica dalle 7.30 alle 8.45.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste diverse modifiche alla circolazione. Piazza I Maggio sarà chiusa dalle 24 di sabato 19 settembre fino alle 12.30 di domenica 20.

Domenica, dalle 6 alle 12.30, saranno chiuse al traffico viale della Vittoria e via Manin. Dalle 9 alle 12.30 stop alla circolazione anche in piazza Patriarcato e sulla carreggiata ovest di viale Trieste, in direzione piazzale D’Annunzio. Altre strade saranno interessate dalle chiusure per il solo tempo necessario al passaggio degli atleti.