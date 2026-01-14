Nuova giornata di agitazione sindacale in vista per il settore del trasporto pubblico locale. La Associazione Sindacale Indipendente – Arriva Udine (ASI – AU) ha proclamato uno sciopero di 4 ore per lunedì 19 gennaio 2026. L’astensione dal lavoro riguarderà sia il servizio urbano che quello extraurbano, con modalità e orari differenziati.

Secondo quanto comunicato, per il servizio extraurbano lo sciopero è previsto dalle 17.15 alle 21.14, mentre per il servizio urbano si svolgerà dalle 17.30 alle 21.29. Il restante personale — operai e impiegati — incrocerà le braccia nelle ultime due ore del proprio turno di lavoro.

La posizione dell’azienda

“L’Azienda precisa che ASI-AU è un’organizzazione non riconosciuta e con cui l’Azienda non ha interlocuzioni, che i temi alla base dell’iniziativa sono già oggetto di confronto ed accordi con le organizzazioni sindacali presenti in azienda, e che intende contestare la legittimità della presente azione avviando i conseguenti provvedimenti”.