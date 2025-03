L’inaugurazione dell’anno accademico alla Scuola superiore universitaria di Toppo Wassermann.

Venerdì 14 marzo verrà inaugurato l’anno accademico 2024–2025 della Scuola superiore universitaria “di Toppo Wassermann” dell’Università di Udine, l’istituto di eccellenza dell’Ateneo. La cerimonia si svolgerà dalle 11 nel Velario del Palazzo di Toppo Wassermann, sede della Scuola (via Gemona 92, Udine).

È il 21esimo anno di attività della Scuola che è sostenuta dal Ministero dell’università e della ricerca (Mur), dalla Regione Friuli Venezia Giulia con l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis) e dalla Fondazione Friuli.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali: del rettore, Roberto Pinton; del vicesindaco delComune di Udine, Alessandro Venanzi; del direttore generale dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis), Pierpaolo Olla; del presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, e dell’assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen. Seguirà la relazione del direttore della Scuola Superiore, Alberto Policriti.

Prenderanno poi la parola il rappresentante degli allievi della Scuola, Andrea Perbellini, e il presidente dell’Associazione Alumni della Scuola, Giacomo Alzetta. L’intervento sarà tenuto da Luigia Carlucci Aiello, professoressa emerita di Intelligenza artificiale dell’Università “La Sapienza” di Roma. Saranno quindi consegnati i titoli finali agli allievi che hanno concluso il percorso della Scuola nell’anno accademico 2023–2024.

La scuola.

Attualmente l’istituto di eccellenza “di Toppo Wassermann” conta 89 allievi. Nato nel 2004 ha diplomato finora quasi 170 allievi che ora occupano importanti ruoli in realtà private e pubbliche in ogni parte del mondo. Obiettivo della Scuola è creare una comunità di allievi e docenti uniti nel progetto di approfondire conoscenze e competenze scientifiche e culturali.

A questo scopo integra con attività parallele interdisciplinari di alta qualificazione la frequenza ai normali corsi di laurea universitari. Si accede per concorso e prevede vitto e alloggio gratuiti, esonero dalle tasse universitarie e docenti tutor. Al termine del percorso rilascia un diploma di licenza equiparato al titolo di master di secondo livello. La Scuola si divide di due classi: umanistica e scientifico-economica, che comprende Medicina e chirurgia. Oltre al primo anno, come matricola, è possibile iscriversi anche al quarto anno dopo il conseguimento del diploma di laurea triennale. I posti disponibili al primo anno sono dieci per la classe scientifico-economica (due riservati a Medicina e chirurgia) e otto per quella umanistica. Sei i posti a disposizione al quarto anno, tre per l’umanistica e altrettanti per la scientifico-economica.