Salute e prevenzione: per la prima volta al Tribunale di Udine screening gratuiti per 300 avvocati

Giornata di screening gratuiti per gli avvocati di Udine.

Alta adesione e grande successo per la giornata di screening sanitario gratuito organizzata da Cassa Forense e Policlinico Gemelli, che per la prima volta ha avuto luogo al Tribunale di Udine. Circa 300 avvocati iscritti agli Ordini del Distretto della Corte d’Appello di Trieste hanno scelto di partecipare all’iniziativa, sottolineando l’importanza della cultura della prevenzione in ambito sanitario, un tema sempre più centrale nella professione legale.

Le visite gratuite si sono svolte dalle 9:30 alle 16:30 presso l’Aula Loris Fortuna del Palazzo di Giustizia di Udine, con una massiccia partecipazione grazie a una capillare campagna informativa rivolta agli iscritti. I professionisti hanno avuto l’opportunità di sottoporsi a una profilazione del rischio cardiovascolare, attraverso l’analisi dei principali fattori di rischio, come la pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, indice di massa corporea, attività fisica, dieta e fumo di sigaretta. A questi si aggiungono anche la misurazione della frequenza cardiaca, delle performance muscolari, e della qualità del sonno.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva dei medici della Fondazione Gemelli, che hanno erogato le visite direttamente negli stand allestiti all’interno del Tribunale. La Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Udine, Raffaella Sartori, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per sensibilizzare la professione legale riguardo la salute. “La nostra professione è spesso sottoposta a stress elevato a causa di ritmi di lavoro intensi, che non permettono di mantenere abitudini salutari regolari”, ha dichiarato. “Per questo motivo, iniziative come queste sono fondamentali. Promuovere la cultura del benessere fisico e mentale è essenziale per un percorso lavorativo più proficuo.”

Nel corso della giornata, si è svolto anche l’incontro “La piattaforma PDUA e il welfare attivo” presso la Camera di Commercio di Udine. Durante l’evento, il Presidente di Cassa Forense, Avv. Valter Militi, insieme alla Consigliera del CDA, Avv. Benedetta Zambon, e ai delegati Avv. Elena Panato e Avv. Alvise Bragadin, ha presentato la nuova piattaforma PDUA e le attività di welfare attivo promosse da Cassa Forense.