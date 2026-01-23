Senza documenti e con ordine di espulsione: denunciato in Borgo Stazione

I controlli della polizia in Borgo Stazione.

Senza documenti e con un provvedimento di espulsione a carico: è quanto emerso nei confronti di un cittadino di nazionalità marocchina durante i controlli di polizia effettuati nei giorni scorsi a Udine, nell’area di Borgo Stazione, che hanno portato a sanzioni e provvedimenti penali e amministrativi.

L’uomo, risultato privo di documenti di identificazione e già destinatario di un ordine di espulsione dal territorio nazionale, è stato quindi denunciato. Nel corso delle ulteriori verifiche, un esercizio pubblico è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Un’altra persona è stata invece segnalata all’autorità competente ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, poiché trovata in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. I controlli effettuati a Borgo Stazione rientrano nel più ampio piano di prevenzione e controllo straordinario del territorio attuato dalla Polizia di Stato di Udine, nell’ambito dei servizi denominati “Alto Impatto”, predisposti anche sulla base delle analisi del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.