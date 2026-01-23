I controlli dei carabinieri.

Sette persone sono state deferite in stato di libertà dai Carabinieri delle Compagnie di Pordenone, Sacile e Spilimbergo per guida in stato di ebbrezza alcolica nel corso delle prime tre settimane di gennaio 2026.



In tutti i casi, le patenti di guida sono state immediatamente ritirate e trasmesse alla Prefettura di Pordenone per i provvedimenti amministrativi di competenza. I veicoli sono stati affidati a persone idonee quando possibile, mentre nei casi più gravi si è proceduto al sequestro amministrativo.

I controlli hanno interessato diverse località della provincia, da Aviano a Montereale Valcellina, confermando come il contrasto alla guida in stato di ebbrezza rappresenti una priorità per il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pordenone nell’ottica della prevenzione e della tutela della sicurezza stradale.

I controlli e le patenti ritirate.

Il comune di Aviano si conferma area di particolare attenzione, con tre episodi registrati nel periodo. Il primo risale al 2 gennaio, quando un 59enne residente a Roveredo in Piano è stato fermato in località Piancavallo mentre conduceva un’Opel Corsa. L’accertamento alcolemico ha dato esito positivo e l’uomo è stato deferito in stato di libertà dalla locale Stazione dei Carabinieri.



Pochi giorni dopo, il 5 gennaio in serata, un ragazzo di 22 anni del luogo è stato controllato alla guida di una Toyota RAV4. Anche in questo caso l’alcoltest ha confermato lo stato di ebbrezza, portando al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e al ritiro immediato della patente.



L’8 gennaio a Pordenone, un 41enne residente a San Vito al Tagliamento è stato fermato alla guida di una Mercedes, con tassi alcolemici pari a 1,02 e 1,07 g/l, ben oltre il limite consentito. Il veicolo non è stato sequestrato in quanto di proprietà di terzi.



L’11 gennaio ha visto due episodi distinti. In mattinata, a Roveredo in Piano, un 29enne di Fontanafredda è rimasto coinvolto in un’uscita autonoma di strada con la sua Mercedes. Gli accertamenti sanitari hanno rivelato lo stato di ebbrezza alcolica. Lo stesso giorno, poco dopo la mezzanotte, a Sacile un 24enne del posto è stato controllato alla guida della sua Mini Cooper, risultando positivo all’alcoltest



Il caso più grave si è verificato a Montereale Valcellina, dove un 72enne di Andreis, alla guida della sua Hyundai, è andato a schiantarsi contro le pareti della galleria “Magredo” lungo la SR 251. Trasportato all’ospedale di Pordenone per le cure del caso, l’uomo è stato sottoposto agli esami alcolemici, risultando positivo. L’autovettura è stata sequestrata ai fini della confisca.



Il 21 gennaio, nelle prime ore del mattino, un 23enne residente a Motta di Livenza è stato fermato mentre conduceva una Fiat 500 di proprietà di terzi. Risultato positivo all’etilometro, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.