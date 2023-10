Sfilata ideata dall’Andos Udine.

L’unico peso di cui liberarsi è quello dei canoni di bellezza imposti: è sulla base di questa filosofia

che l’Associazione Donne Operate al Seno-Comitato di Udine ha organizzato una sfilata curvy dal titolo “Siamo donne”, in programma giovedì 19 ottobre alle 20.30 al Teatro San Giorgio di Udine.

Sulla passerella sfileranno modelle formose, pazienti oncologiche e simpatizzanti, ma anche due ragazze diversamente abili del Campp di Cervignano. Alla serata parteciperà anche una giovane che soffre di disturbi alimentari, accompagnata dalla mamma, a sottolineare un segnale di unione e condivisione, nella consapevolezza di quanto sia importante per il benessere psico-fisico imparare ad accettare il proprio corpo. Gli abiti delle indossatrici (tre per ognuna) sono forniti dal negozio di abbigliamento C.M. Moda di Santa Maria La Longa.

“Abbiamo già fatto una sfilata in estate con pazienti oncologiche e medici, ma questa vuole essere una serata diversa dal solito – commenta la presidente Andos Udine, Mariangela Fantin -. Il messaggio che vogliamo lanciare è che la bellezza non sta in una taglia: la donna è bella a prescindere dall’età o dal peso”.

A condurre la serata sarà Michele Cupitò e l’evento sarà animato dall’Accademia del Musical.

L’ingresso alla sfilata costa 10 euro e i biglietti si possono acquistare direttamente in biglietteria, la sera del 19 ottobre, oppure in prevendita telefonando al 333 2468791.