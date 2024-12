Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni è stato dimesso dall’ospedale dopo il malore di ieri.

Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni è stato dimesso oggi dall’Ospedale Santa Maria della Misericordia, dopo il malore che ha accusato nel primo pomeriggio di ieri. Passerà qualche giorno di convalescenza e riposo a casa, prima di rientrare in Comune, probabilmente già lunedì 23, in occasione della conferenza stampa di fine anno.

I ringraziamenti del sindaco De Toni.

Il primo cittadino udinese ha voluto subito formulare alcuni sentiti ringraziamenti: “Desidero esprimere la mia massima riconoscenza al personale sanitario che mi ha soccorso e allo staff sia dell’unità di pronto soccorso che di quella di cardiologia dell’Ospedale di Udine, che sono stati all’altezza della loro fama, per professionalità e umanità”.

“Durante il mio breve ricovero ho ricevuto centinaia di chiamate e messaggi, ai quali purtroppo non sono ancora riuscito a rispondere direttamente: dai colleghi di Giunta comunale a tutti i consiglieri e sodali, udinesi e friulani, fino ai dipendenti del Comune. Ma ho ricevuto attestazioni da tutta la Regione, con in testa il Presidente e la Giunta, i Consiglieri e tanti sindaci e amministratori locali, che hanno voluto testimoniarmi la loro vicinanza in questo momento di difficoltà. Fra i tanti messaggi anche quelli di ex colleghi, ex studenti, semplici cittadini che hanno avuto l’attenzione di pensarmi. Desidero ringraziare tutti di cuore e a tutti voglio dire che presto ritornerò al lavoro con la stessa positività di sempre“.