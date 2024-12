Animali colorati e migliaia di luci per il Natale da fiaba nella casa di Feletto

Le luci e gli addobbi nella casa di Feletto.

Torna a dare spettacolo per Natale la casa di Feletto. tra via XXIV Maggio e via Bolzano, proprio di fronte alle piscine comunali, con una straordinaria esplosione di luci e decorazioni. È impossibile non rimanere incantati davanti agli spettacolari addobbi natalizi che trasformano una semplice casa in un mondo di fantasia.

Al calar della sera, il giardino si accende: migliaia di luci si accendono, regalando un’atmosfera che sembra uscita da una fiaba. A rendere questo spettacolo unico, però, sono i numerosi animali colorati che animano lo spazio verde: una giraffa, maestosa e luminosa, osserva dall’alto, mentre affascinanti renne accompagnano Babbo Natale con la sua slitta colma di regali.

Ma c’è anche un presepe illuminato cattura l’attenzione di chiunque si avvicini. La scena della Natività, arricchita da pastori e pecorelle splendidamente illuminate, rappresenta un tocco di tradizione che si integra perfettamente le decorazioni circostanti.

L’opera, realizzata con passione e cura nei minimi dettagli, è già diventata un’attrazione per i residenti e non solo. Ogni sera, curiosi e famiglie si fermano davanti a questa casa per immergersi nella sua atmosfera speciale, scattare foto e lasciarsi trasportare dallo spirito natalizio.