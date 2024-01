Ritrovata una bici rubata a Udine.

Un furto durato poco e finito con l’individuazione del responsabile: un uomo, infatti, è stato sorpreso in sella ad una bici rubata poche ore prima a Udine ed è stato denunciato per ricettazione.

Nella mattinata del 23 gennaio, infatti, al Comando della Polizia locale è stata presentata denuncia per il furto della bicicletta avvenuto durante la notte in via Aquileia. Nel pomeriggio dello stesso giorno, personale del reparto Polizia amministrativa e commerciale ha notato in via Leopardi un soggetto extracomunitario a bordo di un velocipede del tutto simile a quello oggetto della denuncia.

Con il supporto del personale del nucleo di Polizia giudiziaria l’uomo, già gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato compiutamente identificato, ed una volta verificata la corrispondenza della bici con quello oggetto di furto, denunciato a piede libero per il reato di ricettazione. Il velocipede dapprima posto sotto sequestro penale, come da prassi normativa, è stato successivamente restituito al legittimo proprietario.