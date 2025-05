La Maratonina di Udine si prepara a tagliare il traguardo dei 25 anni.

Sarà “Special Edition”, a celebrazione del traguardo dei 25 anni: la Maratonina Internazionale Città di Udine, che il prossimo 21 settembre – data della competizione – festeggerà il quarto di secolo, ha già aperto le iscrizioni e annuncia un programma particolarmente ricco, che si aprirà la sera del 18 settembre con un incontro con un ospite d’eccezione. Lorenzo Barone, esploratore, runner e viaggiatore estremo (in una delle sue avventure in solitaria, per citare solo un esempio, ha attraversato l’intero continente africano, dal Sudafrica all’Egitto), racconterà al pubblico le proprie imprese ai limiti. Ad accogliere l’appuntamento sarà il Città Fiera di Torreano di Martignacco, alle ore 18.

Si punta inoltre a organizzare un incontro formativo sul legame tra benessere e sport, in collaborazione con il nuovo partner Sanoptis, e sono in fase di studio ulteriori innesti al cartellone degli eventi collaterali alla mezza maratona, che per parte sua si presenterà in veste rinnovata: per dare risalto alla ricorrenza del 25° è stato infatti predisposto un percorso inedito, che manterrà la partenza da piazza I Maggio e l’arrivo sempre in via Vittorio Veneto, nel cuore della città, ma che si svilupperà su un itinerario diverso da quello delle ultime edizioni. Il tragitto, ideato da Manuel Burello e ora al vaglio del Comando della Polizia locale di Udine, per verificare la fattibilità della proposta, si strutturerà in un doppio giro di 10 chilometri. Tale soluzione darebbe – se approvata – anche la possibilità di riorganizzare la competizione a staffette: i dettagli saranno forniti prossimamente. In preparazione pure una mostra fotografica e di memorabilia, a suggellare i 25 anni di storia della mezza udinese.

Gli appuntamenti e le iscirizioni.

Confermati poi tre appuntamenti ormai canonici, la spettacolare cronoscalata a invito Salita del Castello (la sera di venerdì 19 settembre), la MiniRun e la sempre apprezzatissima Corsa con il Cane, entrambe in calendario per sabato 20.

Chi deciderà di iscriversi già adesso alla Maratonina Internazionale Città di Udine edizione numero 25 potrà beneficiare di costi di adesione molto contenuti (20 euro, fino al 31 maggio), “scelta adottata – commenta Paolo Bordon, presidente dell’Asd Maratonina Udinese, organizzatrice dell’evento – per favorire la partecipazione di tutti“. Le informazioni di dettaglio sono reperibili sul sito internet dell’associazione.