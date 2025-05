Lo stinco di prosciutto arrosto dello chef friulano Kevin Gaddi.

Durante l’edizione 2025 di TuttoFood Milano, Cristian Vida, titolare di Salumi Vida, ha presentato una creazione innovativa dello chef friulano Kevin Gaddi: lo stinco di prosciutto arrosto. Lo stand di Salumi Vida, in collaborazione con lo chef, ha già accolto numerosi visitatori, tra cui molti stranieri, tutti incuriositi dalla nuova specialità.



Lo stinco di prosciutto, cucinato con una tecnica particolare e glassato con miele millefiori italiano, è il risultato di una stretta collaborazione tra lo chef Gaddi e l’azienda friulana. Il miele conferisce al piatto una crosta dolce e croccante, diversa rispetto agli stinchi classici, creando un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione e regalando un sapore unico nel suo genere.



Il packaging, una delle novità presentate, mantiene il legame con la tradizione friulana, ma si rinnova con un design fresco, moderno e chiaro. La confezione sottolinea l’utilizzo di carne italiana al 100%, l’assenza di conservanti, glutine e derivati del latte, e un metodo di cottura che consente di mantenere la qualità del prodotto a lungo. Un’immagine del chef Kevin Gaddi, ideatore della specialità, è visibile sulla confezione, a testimonianza della sua cura e passione per il prodotto.

Piani per il futuro

Anche se la presentazione a Milano ha messo in evidenza il packaging, i veri programmi si concretizzeranno a partire da settembre, con la produzione ufficiale dello stinco di prosciutto arrosto. La distribuzione inizierà nei negozi legati alla tradizione friulana e nel mondo della ristorazione, rispondendo a una richiesta crescente da parte dei professionisti del settore.



Cristian Vida ha sottolineato come ogni nuovo progetto, anche per un’azienda con oltre sessant’anni di esperienza, sia sempre una sfida emozionante. «È sempre un piacere creare qualcosa di nuovo che rispetti le linee guida che ci contraddistinguono», ha affermato.



Il prossimo passo per l’azienda è continuare su questa strada di innovazione, con l’obiettivo di conquistare i palati di chi ama la cucina friulana e italiana, mantenendo sempre alta l’attenzione alla qualità.