La “staffetta Tiepolo”, una visita alla scoperta dei suoi capolavori a Udine

I capolavori del Tiepolo in città.

Il prossimo 5 marzo sarà l’anniversario di nascita di Gianbattista Tiepolo: in occasione del compleanno del più grande artista del Settecento veneziano, nato 328 anni fa, la Rete dei Luoghi dei Tiepolo ha realizzato un programma di eventi alla scoperta dei principali luoghi che conservano le opere di Giambattista e dei due figli Giandomenico e Lorenzo in Veneto, nel Miranese che è la “Terra dei Tiepolo”, ma anche a Udine e in Germania.

La rete dei luoghi dei Tiepolo è un gruppo di soggetti pubblici e privati che collaborano con l’obiettivo di valorizzare e diffondere l’eredità artistica dei Tiepolo, promuovendo la realizzazione di attività culturali e l’ideazione di percorsi turistico-culturali sulla scia lasciati degli artisti veneziani. I Civici Musei di Udine e il Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine, che fanno parte della Rete dedicata all’artista veneziano, hanno organizzato per l’occasione la “Staffetta Tiepolo”, una doppia visita guidata in cui al quale cittadini e visitatori potranno alla scoperta dei capolavori custoditi in città del pittore che ha caratterizzato tutto il Settecento artistico europeo.

L’appuntamento è per sabato 2 marzo, a partire dalle ore 10. Il programma della visita prevede la partenza dal Castello di Udine, con la mostra “Pittori del Settecento tra Venezia e Impero” e l’ingresso nella sala del Tiepolo. La doppia visita si concluderà poi con un tour guidato all’interno del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo. Per partecipare all’evento, che avrà una durata complessiva di circa 2 ore e mezza, la quota d’iscrizione è di 20€ a persona. Il biglietto, oltre alle due visite guidate, permetterà l’ingresso anche al museo d’arte moderna e contemporanea Casa Cavazzini e al Museo Etnografico del Friuli fino al 9 marzo 2024.

Alle 16.00 sarà invece il turno dei più piccoli con “Il mistero del Tiepolo”, un laboratorio dove bambine e bambini tra 6 e 10 anni avranno la possibilità di cimentarsi in diversi quiz, prove e giochi per la risoluzione di enigmi e misteri sulla figura di Gianbattista Tiepolo al Castello di Udine. L’attività è a pagamento, il biglietto avrà un costo di 8€, ma consentirà l’ingresso gratuito al museo per bambini e adulti.