Scomparsa una ragazzina di Attimis.

E’ uscita stamattina per andare a prendere lo scuolabus, ma non è più rientrata a casa: una ragazzina di 12 anni di Attimis è scomparsa oggi, venerdì 1 marzo. La famiglia si è rivolta ai carabinieri di Faedis e questo pomeriggio è scattato il piano di ricerca.

La ragazzina, classe 2011, è partita dalla sua abitazione alle 7.40 per andare a prendere il mezzo che l’avrebbe portata alla scuola di Faedis. Non aveva un cellulare con sé. Non è ancora chiaro se sia salita sulla corriera e si sia allontanata quando è scesa oppure se non abbia nemmeno preso lo scuolabus.