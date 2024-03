Quinta asta per l’area ex Bertoli.

Da oltre 10 milioni di euro a 3,6 milioni: a tanto si è abbassato nel tempo l’importo a base d’asta per l’area dell’ex acciaieria Bertoli a Molin Nuovo. Il liquidatore giudiziale della società proprietaria del terreno, infatti, ha pubblicato un nuovo bando per la vendita del compendio.

Si tratta del quinto tentativo: fino ad ora, a nulla sono valse le varianti che hanno “ridisegnato” le destinazioni urbanistiche dell’area da 113mila metri quadrati per renderla più appetibile; si spera, quindi, che sia la volta buona dopo quattro fumate nere. Anche perché, appunto, il prezzo da pagare per entrare in possesso è passato dai 10,135 milioni di euro del 2022 ai 4,5 milioni dell’autunno 2023, fino ai 3,6 attuali.

Non solo. Una delle novità più rilevanti del bando riguarda una delle garanzie fornite dal Comune e dalla Regione per la bonifica del terreno: “La Società Reale Mutua Assicurazioni – si legge nel bando – si impegna sin da ora al versamento della complessiva somma di 1,5 milioni a valere sul massimale di detta polizza a sostegno delle spese per la realizzazione del piano di bonifica che l’aggiudicatario dovrà sostenere”. Per presentare la domanda, c’è tempo fino al 21 maggio.