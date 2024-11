I nuovi Maestri del Commercio della provincia di Udine.

L’esempio di come le attività del terziario rappresentano un valore non solo economico, ma anche e soprattutto sociale. Tanto più in Friuli, una terra fatta di numerosi piccoli paesi, anche di montagna, in cui locali pubblici e negozi sono fondamentali punti di riferimento per la popolazione. Lo raccontano i 27 nuovi Maestri del Commercio della provincia di Udine – tradizionale riconoscimento promosso dal 1975 dalla 50&Più, l’associazione che all’interno del sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia opera per la promozione sociale della terza età – con le loro storie di impresa, le fatiche, le soddisfazioni. Un’esperienza da non disperdere e da non ignorare.

Passione, professionalità, territorialità sono stati non a caso i valori del piccolo commercio evidenziati dal vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio Udine e della Camera di Commercio Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo. “Persone che presidiano il territorio e svolgono un ruolo di prossimità indispensabile – le sue parole –. Parliamo di una generazione che ha attraversato anni favorevoli, ma anche congiunture complicatissime, non ultima quella segnata dalla pandemia. Un capitale umano, economico e sociale di cui andiamo orgogliosi”.

Alla cerimonia di premiazione, nel Salone del Parlamento del Castello, erano presenti, tra gli altri, anche l’assessore regionale a Salute e Protezione sociale Riccardo Riccardi, il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, il docente dell’Università di Udine Silvio Brusaferro, il vicepresidente vicario della 50&Più nazionale Sebastiano Casu, il presidente della 50&Più Udine Guido De Michielis, “Una tradizionale giornata di festa – ha rimarcato di De Michielis – che rinsalda appartenenze e legami con la comunità”.

I premiati.

A sfilare sono state 11 aquile di diamante (oltre 50 anni di attività), 11 d’oro (oltre 40 anni) e 5 d’argento (oltre 25 anni). Nel dettaglio, i premiati con l’aquila di diamante sono Cristina Andretta di Lignano, Ruggero Budai di Palmanova, Bianca Casasola di San Daniele, Anna Rosa Cignolini di Codroipo, Luigi Gini di Lignano, Ernesto Liani di Codroipo, Rita Mattiazzi di Artegna, Mario Nitta, con negozi a Udine e Lignano, Ornella Ongaro di Lignano, Gino Sambucco di Codroipo, Aldo Sbaiz di Udine.



Con l’aquila d’oro, Orietta Boldarin di Latisana, Enzo Cussigh di Tavagnacco, Rita Fantin di Latisana, Gianpietro Franceschinis di Latisana, Emilio Innocente di Udine, Bruno Macor di Rivignano Teor, Franco Mattiussi di Aquileia, Elena Pagnucco di Codroipo, Giuseppe Pavan di Udine, Paola Schneider di Sauris, Leonda Zanon di Remanzacco, Olga Vuano di Udine.



Con l’aquila d’argento, Ivana Giacinto di Latisana, Anna Matia Grattoni di Pavia di Udine, Danilo Lugano di Santa Maria la Longa, Giuseppe Valoppi di Codroipo.