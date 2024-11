In via Mercatovecchio l’auto della strage di Capaci.

Il cuore di Udine si prepara ad accogliere un evento carico di significato e memoria: il 28 novembre, in via Mercatovecchio, sarà esposta la teca contenente i resti della Qs15 (Quarto Savona 15), l’auto blindata distrutta nella strage di Capaci, dove persero la vita Antonio Montinaro, capo scorta di Giovanni Falcone, e altri agenti di polizia. L’appuntamento, previsto alle 9.30, vedrà la partecipazione di autorità locali e nazionali per ricordare chi ha sacrificato la vita per lo Stato e promuovere la cultura della donazione del sangue.

Dal sangue versato al sangue donato

L’iniziativa rientra nel progetto “Dal Sangue Versato al Sangue Donato”, nato dal protocollo d’intesa firmato lo scorso settembre tra l’associazione DonatoriNati e Qs15, presieduta da Tina Montinaro, la moglie di Antonio. L’obiettivo è duplice: onorare la memoria delle vittime del dovere e sensibilizzare sull’importanza della donazione del sangue, un gesto fondamentale per salvare vite.

Alla cerimonia parteciperanno il Prefetto di Udine, Domenico Lione, il Sindaco, Alberto Felice De Toni, e altre personalità locali. ““Donare il sangue è un gesto di grande solidarietà, ma sensibilizzare i giovani alla cultura della memoria è un atto dovuto verso chi non c’è più e verso le nuove generazioni affinché seguano esempi virtuosi” ha dichiarato Leonardo Boido, presidente di DonatoriNati Friuli Venezia Giulia.

Roberto Flora, presidente provinciale dell’AFDS (Associazione Friulana Donatori di Sangue), ha sottolineato il legame tra le Forze dell’Ordine e i donatori: “Entrambi condividiamo un forte senso civico. Noi doniamo il nostro sangue, loro arrivano a sacrificare la vita. La presenza della teca è per noi un momento di profondo significato”.

Incontro con gli studenti: memoria per il futuro

Con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Prefettura e dell’ufficio scolastico, seguirà un incontro con gli studenti delle scuole secondarie in sala Ajace nel palazzo del municipio. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Roberto Vitale, Presidente della Cinzia Vitale Onlus. Nell’attigua piazza Libertà sarà presente anche l’autoemoteca dell’Afds (Associazione friulana donatori sangue).

“La consapevolezza del passato getta le fondamenta per un futuro migliore. La Quarto Savona 15 deve continuare a viaggiare nella mente e nel cuore dei cittadini e dei giovani per onorare chi ha donato la vita per difendere lo Stato” ha detto Tina Montinaro. “In linea con l’Esserci Sempre della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco le nostre iniziative parlano di passato pensando al futuro affinché memoria e solidarietà siano un binomio inscindibile per tutti i cittadini” ha concluso Claudio Saltari, presidente Nazionale Donatorinati.