A Udine arriva Rebor, vincitore del premio Street art alla Biennale di Venezia

L’arte di Rebor a Udine.

Dal 24 al 26 Gennaio si svolgerà la nuova azione di Arti Urbane Fest, una stagione d’arte relazionale che mette in dialogo performance, arte, urbanistica e multimedialità. In questo nuovo evento verrà ospitato a Udine l’artista torinese Rebor, noto anche come Mr Pink, conosciuto per i suoi lavori di street art e le sue installazioni urbane rosa shocking.

L’artista, diplomato all’Accademia Albertina di Torino e da poco vincitore della sezione “Street Art” alla Biennale Arte di Venezia 2022 con l’opera Rivelazione digitale, sarà in città per un ciclo di incontri formativi aperto alle scuole e ai centri giovanili. Incontri dedicati al “fare arte” nel palcoscenico urbano delle città e non solamente all’interno degli spazi tradizionali della cultura.

Martedì 24 Rebor sarà al Liceo Artistico Sello per un laboratorio sull’arte urbana e sulle sue possibilità in relazione allo spazio pubblico. Il pomeriggio di Mercoledì 25 sarà alle Officine Giovani, per “Pink World”, un laboratorio per l’elaborazione e la progettazione di un’opera di arte urbana a Udine. Il laboratorio sarà gratuito e aperto a tutte le persone interessate e avrà sessioni frontali e pratiche.

Gran finale Giovedì 27 al Liceo Scienze Umane C. Percoto, con il talk “L’Artista gentile” con un affondo su due aspetti: la dislessia da limite ad opportunità e l’arte come linguaggio di espressione capace di parlare a tante e tanti.