Gli studenti del Malignani contro il bullismo alla scoperta della mobilità elettrica

Si è tenuto ieri nell’ISIS A. Malignani di Udine l’educational “GënerationAMI – a scuola di anti bullismo”, un progetto formativo sul contrasto al bullismo e sulla mobilità elettrica, promosso dalla concessionaria Bliz e dalla maison Citroën, che da sempre sono vicine alle nuove generazioni. Questa iniziativa è in collaborazione con il Centro Nazionale contro il Bullismo Bulli Stop e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed è in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

“L’ISIS A. Malignani, guidato, dal Dirigente scolastico Oliviero Barbieri, si trova a Udine, in Friuli Venezia Giulia e raccoglie studentesse e studenti provenienti da tutta la Regione e oltre. L’attività proposta rientra nell’ambito del progetto Benessere che include la pianificazione delle misure di accoglienza e di quelle per la decodifica del “disagio”, la riduzione del disadattamento, la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo, la promozione della cultura della salute e la prevenzione dei comportamenti a rischio.” – afferma la Professoressa referente di Educazione Civica e Bullismo dell’ISIS A. Malignani.

“Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per gli studenti, i genitori e gli insegnanti, di unirsi insieme per promuovere un ambiente scolastico sicuro e inclusivo. Sono grato anche alle istituzioni per questa attenzione, in quanto lavorando insieme, possiamo fare la differenza nella lotta contro il bullismo, nel promuovere concretamente comportamenti virtuosi e nel costruire un impegno collettivo volto al miglioramento. Il veicolo che i ragazzi hanno provato, l’Ami, rappresenta come l’innovazione tecnologica possa contribuire a migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale. Oggi più che mai la scuola ha un compito molto importante, formare le persone sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista umano e sociale, favorendo il rispetto reciproco, l’empatia e la consapevolezza dell’effetto delle nostre azioni, e che le nostre scelte di oggi guidano il futuro della collettività.” – afferma Alessandro Cervone Responsabile Marketing di Bliz.

L’incontro formativo con 60 allievi di diverse sezioni si è tenuto nell’Aula Magna del Malignani. Gli studenti hanno avuto modo di approfondire le tematiche del progetto con gli esperti di Bulli Stop, interagendo a tu per tu ed inoltre hanno iniziato a conoscere i segreti della guida elettrica, con la possibilità di effettuare un Test Drive a bordo della Citroën Ami – guidabile solo con patentino AM a partire dai 14 anni – accompagnati da driver professionisti direttamente nel cortile dell’istituto. Il focus di questa iniziativa è la lotta al bullismo e al cyberbullismo: una piaga sociale purtroppo molto diffusa nelle nostre scuole, già a partire dalle primarie. Secondo la VI rilevazione 2022 del Sistema di Sorveglianza HBSC Italia, il 15% degli adolescenti italiani (1 su 6) dichiara di essere stato vittima di atti di bullismo e di cyberbullismo almeno una volta nella vita.

Ma perché Citroën Ami parla di bullismo?

Al suo lancio sul mercato è stata “vittima” di cyberbullismo sui social: il pubblico l’aveva giudicata per il suo “aspetto esteriore”, risultato di un design innovativo ed eccentrico, senza comprenderne i suoi reali pregi e le sue potenzialità in termini di mobilità sostenibile. Ora si è riscattata ed è al primo posto nelle vendite della sua categoria! Il messaggio che si vuole lasciare è che sono proprio le peculiarità che rendono unici e “speciali”.

Com’è strutturata l’iniziativa?

Il progetto si sviluppa in due modalità: la prima prevede l’invio a tutte le classi aderenti di un kit didattico digitale sulla lotta al bullismo e al cyberbullismo, in linea con l’articolo 4 della legge n° 71 del 2017, con l’obiettivo di divulgare all’interno delle scuole, agli studenti, insegnanti e genitori, tutte le informazioni per conoscere questo fenomeno e fornire degli strumenti per combatterlo. Non solo, studenti e docenti avranno inoltre l’opportunità di approfondire le tematiche legate alla sostenibilità ambientale, scoprendo da vicino Citroën Ami, il quadriciclo elettrico, innovativo e simpatico, che si può guidare dai 14 anni e si ricarica con una presa standard in 4 ore.

All’interno del kit è presente anche un questionario finale, grazie al quale i ragazzi potranno testare di aver appreso i contenuti del progetto e ricevere alla fine della compilazione un attestato di partecipazione che consente loro di ricevere i crediti formativi, in accordo con l’istituto scolastico. La compilazione del questionario permette, inoltre, agli studenti di partecipare al Concorso a Premi GënerationAMI che mette in palio per 1 vincitore estratto tra tutti i partecipanti, che avranno risposto correttamente alle domande, un comodato d’uso gratuito di 6 mesi di Citroën AMI e un voucher di 500€ per l’acquisto di premi tecnologici per la scuola del vincitore.

BLIZ – al servizio del Cliente – Il Gruppo Bliz, principale interlocutore Stellantis del Friuli Venezia Giulia, è il punto di riferimento dei marchi Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Abarth. Nel mercato automotive promuove la sostenibilità e offre al mercato un’offerta completa, che prevede nuovo, km0, usato, noleggio, service e ricambistica.