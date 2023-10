Tumore al seno, all’ospedale di Udine nasce la sala rosa

La nuova sala rosa e le iniziative di prevenzione del tumore al seno.

Sabato 21 ottobre, alle 10, inaugura la nuova “sala rosa” dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, al secondo piano del Padiglione 1. Si tratta di uno spazio, arredato dall’Andos di Udine, che accoglierà le pazienti dell’ambulatorio che vede collaborare la struttura di Senologia, diretta dalla dottoressa Carla Cedolini, e quella di Ginecologia e ostetricia, diretta dalla professoressa Lorenza Driul, per le donne a rischio di tumori al seno e di tumori ovarici.

La predisposizione genetica, infatti, incide tra il 7 e il 10% delle neoplasie mammarie e tra il 10 e il 20% per quelle ovariche a causa delle mutazioni dei geni Brca che possono essere trasmesse ai figli. L’AsuFc ha quindi predisposto un percorso per le pazienti portatrici di queste varianti patogenetiche mettendo a disposizione programmi di sorveglianza e di prevenzione.

A loro è quindi dedicato questo nuovo spazio, che l’Andos di Udine ha arredato per renderlo il più confortevole e accogliente possibile. I mobili sono stati donati grazie al supporto dell’Azienda Tonon & C. spa, dalla Fantoni spa e dalla Montbel che hanno creduto in questo progetto. All’inaugurazione, parteciperanno l’assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi, i vertici dell’Asufc, il vice sindaco di Udine, Alessandro Venanzi e la presidente Andos-Udine, Mariangela Fantin.

La camminata contro il tumore al seno.

Subito dopo la cerimonia per il taglio del nastro, prenderà il via come da tradizione la Camminata di sensibilizzazione contro il tumore al seno, organizzata dall’Andos di Udine nel mese della prevenzione alla neoplasia mammaria. L’appuntamento è per le 10.30 con partenza dall’ingresso principale dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia e arrivo nella sede della Prefettura in via Pracchiuso.

L’iniziativa “Cammina con noi…10mila passi in rosa”, nata anche per promuovere la consapevolezza sull’importanza di adottare stili di vita sani per ridurre la probabilità di sviluppare la malattia, ha il patrocinio del Consiglio Regionale della Regione Fvg e di sei amministrazioni: quelle di Udine, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Pozzuolo del Friuli e Gonars, nonché di Federsanità Fvg e dell’Unci-Udine.

Quello di sabato è uno dei molteplici appuntamenti organizzati dall’Andos Udine in occasione del mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e finalizzati a diffondere la cultura della prevenzione: la neoplasia mammaria, infatti, è una delle più diffuse tra le donne; corretti stili di vita contribuiscono a ridurre la possibilità di ammalarsi, così come la diagnosi precoce è fondamentale per aumentare le probabilità di guarigione.