Il tentato furto a Udine dopo il finto controllo.

Hanno suonato alla sua porta, qualificandosi come “forze dell’ordine” e dicendo di essere giunte per un controllo. Lei, una donna anziana, è stata travolta dall’emozione e forse dal panico, finendo per svenire.

È accaduto a Udine, in via Pigozzi. Ignoti malviventi si sono presentati, poco dopo le 19.30 di ieri, nell’abitazione della donna. E così, approfittando del malore di lei, i ladri hanno rovistato in tutta la casa, non trovando però denaro o gioielli.

Se ne sono così dovuti andare senza poter asportare nulla di valore. È stata l’anziana, una volta rinvenuta, a realizzare quanto successo e ad allertare i carabinieri di Udine, che ora si sono messi sulle tracce dei malviventi.

