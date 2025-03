Al Giovanni da Udine arriva “Le guerre di Ulisse” con la Banda Giovanile del Fvg

Lo spettacolo al Teatro Giovanni da Udine.

Mancano pochi giorni al grande evento celebrativo di ANBIMA, che nel settantesimo anniversario dalla fondazione nazionale rende omaggio alla propria eccellenza musicale con Le Guerre di Ulisse in programma domenica 30 marzo alle ore 18.00 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Un’opera contemporanea che unisce musica, teatro e letteratura in un intenso melologo firmato da due protagonisti della cultura italiana: Patrizio Bianchi, già Ministro all’Istruzione, autore del testo, e Marco Somadossi, compositore e direttore d’orchestra.

Lo spettacolo, frutto della collaborazione tra ANBIMA FVG, quattro cori regionali e numerosi artisti locali, vedrà sul palco un grande organico di circa 160 interpreti, con la Banda Giovanile Regionale ANBIMA FVG al centro della scena.

L’opera.

Ulisse, in questa rilettura moderna, non è più l’eroe epico e trionfante, ma un uomo disilluso, reduce da una guerra che ha lasciato ferite profonde: un racconto potente che parla anche al nostro tempo, dove i conflitti non sono solo armati ma anche interiori. La musica di Somadossi dà corpo e respiro a queste emozioni, trasformando la banda in un elemento narrativo che diventa il mare, la battaglia, la voce collettiva di un’umanità in cerca di risposte.

Sul palco, oltre alla Banda Giovanile, si esibiranno i cori Croma col Punto di Fagagna diretto dal M° Orfeo Venuti, J.C. Plasencis diretto dal M° Erica Zanin), Coro virile Nuove Voci di Nespoledo diretto dal M° Carlo Riga e Corale Synphonia di Griis-Cuccana diretta M° Patrizia Dri, con la voce narrante di Luca Violini, il soprano Silvia Lorenzetto, al pianoforte Francesco Imbriaco e al contrabbasso Simone Serafini.

“E’ un opera dei giovani e per i giovani” evidenzia il presidente di Anbima Fvg Pasquale Moro che aggiunge “siamo fieri di presentare un’opera che si inserisce nel solco di un’attività bandistica regionale viva, capace di dare opportunità anche durante i momenti più difficili, come la pandemia. Un’opera che mette al centro i giovani, la cultura e il volontariato”.

Un evento unico nel suo genere che unisce generazioni, territori e linguaggi espressivi, e che invita il pubblico a una profonda riflessione sul nostro presente attraverso il mito e la musica. L’opera è prodotta da ANBIMA Friuli Venezia Giulia APS con il patrocinio del Comune di Udine, della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. I biglietti sono disponibili su Ticketone e presso la biglietteria del Teatro.