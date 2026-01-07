Temperature in picchiata, potenziato il piano antighiaccio a Udine

Il Comune di Udine ha esteso il piano antighiaccio.

Con l’abbassamento delle temperature e il concreto rischio di formazione di ghiaccio sull’asfalto, il Comune di Udine rafforzato il piano antighiaccio estendendo gli interventi a tutta la viabilità principale della città. La misura è stata annunciata dall’assessore comunale alla viabilità Ivano Marchiol.

Dopo una prima fase di spargimento di sale concentrata sui punti più critici – come rotonde, cavalcavia, rampe e snodi principali – l’amministrazione ha ampliato l’area di intervento. La ditta incaricata ICES ha operato per tutta la notte, trattando le arterie principali e le principali strade di collegamento, oltre a effettuare un nuovo passaggio nei punti già interessati nelle ore precedenti.

“Viste le condizioni meteo e l’abbassamento delle temperature, con la possibilità che si formi ghiaccio, abbiamo deciso di potenziare in modo significativo l’intervento previsto dal piano neve-ghiaccio”, ha spiegato Marchiol. L’obiettivo è garantire la percorribilità delle strade fondamentali nelle ore mattutine, quando il rischio di ghiaccio è maggiore.

Nonostante il rafforzamento degli interventi, l’assessore invita alla massima prudenza alla guida. “Con queste temperature l’insidia del ghiaccio resta possibile, soprattutto sulle strade secondarie non trattate”, avverte Marchiol, raccomandando agli automobilisti di adeguare la velocità alle condizioni dell’asfalto e ricordando che attenzione e comportamenti responsabili sono essenziali per la sicurezza di tutti durante le fasi di maltempo invernale.