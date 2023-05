Violento temporale a Udine, fulmine colpisce un albero

Il violento temporale questo pomeriggio a Udine.

Il violento temporale che si è abbattuto intorno alle 18 di questo pomeriggio ha causato diversi danni e disagi a Udine.

In breve tempo l’acqua ha allagato il sottopasso di via Emilia e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. In via Gorizia un pino è stato colpito da un fulmine e i pezzi della pianta sono caduti al suolo colpendo anche alcune auto. Un altro fulmine ha causato invece il black out in una casa di viale Palmanova. In alcune zone della città si sono verificate delle brevi interruzioni dell’energia elettrica.