“Certamen-te”, la prima gara di traduzione per studenti.

Beatrice Boldrini dell’Isis “Paschini–Linussio” di Tolmezzo per l’inglese, Krystel Venchiarutti dell’Isis “Manzini” di San Daniele del Friuli per il francese, Anastasia Zufferli del Liceo “Stellini” di Udine per il tedesco. Sono le vincitrici di “Certamen-te”, la prima gara di traduzione per studenti delle scuole superiori organizzata dall’Università di Udine.

I partecipanti sono stati 17, di otto istituti scolastici superiori: oltre a quelli delle vincitrici erano presenti allievi del Collegio Uccellis e dei licei “Marinelli” e “Sello” di Udine, e del Liceo “Martin” di Latisana. La sfida consisteva nella traduzione di un brano utilizzando una delle lingue a disposizione: francese, inglese, tedesco. La gara è stata organizzata dal Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società assieme alla Scuola superiore universitaria “di Toppo Wassermann” dell’Ateneo.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti per l’Ateneo: i direttori del dipartimento, Fabiana Fusco, e della Scuola, Alberto Policriti; la coordinatrice del corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature europee ed extraeuropee, Renata Londero, e i docenti Rosaria Fiore, Iris Jammernegg, Fabio Regattin e Debora Saidero hanno preparato e corretto le prove. La gara è stata coordinata da Silvia Burgio, studentessa del corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature europee ed extraeuropee e rappresentante degli allievi della Scuola Superiore.