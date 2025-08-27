Torna il concorso che premia i nonni più buoni e simpatici del Friuli

Torna il concorso Nonno Più.

La 50&Più Udine, l’associazione degli over 50 aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, promuove per il decimo anno il concorso “Nonno Più”. Sarà l’anticamera della quindicesima edizione della Festa dei nonni e dei nipoti, in programma sabato 4 ottobre al Palamostre.

Premiati in quell’occasione saranno i nonni friulani più buoni, simpatici, generosi, divertenti, affettuosi nei tre settori dell’economia, dello sport e del volontariato. Un quarto riconoscimento sarà “speciale”, la sorpresa di fine concorso. Non mancherà la novità 2025: i riconoscimenti agli elaborati sui loro nonni dei bambini di quarta elementare di alcuni istituti udinesi, che riceveranno un contributo per l’attività didattica del prossimo anno scolastico.

Per votare il “Nonno Più”, ricorda il presidente della 50&Più Udine Guido De Michielis, è possibile inviare una e-mail con il nome del prescelto (sono possibili tre preferenze, una per categoria) all’indirizzo festadeinonniud@gmail.com. Le votazioni si chiuderanno il 27 settembre.