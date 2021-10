Nuova iniziativa al centro commerciale di Udine.

Dopo l’apprezzamento ricevuto durante l’estate, il Terminal Nord rilancia i giovedì del cashback in versione autunnale e con alcune novità.

Infatti, ogni giovedì a partire dal 7 ottobre e fino al 18 novembre, i visitatori del Parco Commerciale ritroveranno un desk dedicato dove presentare gli scontrini e ricevere un carnet di buoni spesa, spendibili fino al 30 novembre nei punti vendita aderenti all’iniziativa; un’occasione anche per fare i primi acquisti natalizi.

Come partecipare.

Per usufruire dell’iniziativa, sarà sufficiente presentare gli scontrini di almeno due punti vendita per un totale superiore a 70 euro. Gli scontrini potranno essere cumulati per gli acquisti effettuati nella settimana precedente al ritiro dei buoni spesa o nella stessa giornata. Sarà così possibile ricevere un carnet del valore di 17 euro.

“E’ stato l’elevato riscontro positivo ottenuto dall’edizione estiva, unitamente alla consapevolezza delle difficoltà economiche che ancora si stanno attraversando a causa della pandemia, che ci ha spinto a replicare l’iniziativa. Il periodo è poi propizio ad anticipare gli acquisti pre-natalizi senza aspettare il fatidico venerdì nero”, afferma Giampiero Gramegna, direttore di Terminal Nord. Per maggiori informazioni sull’iniziativa, è possibile consultare il sito parcoterminalnord.it.

