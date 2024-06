Grave incidente, in tarda mattinata, a Villadot di Fontanafredda. Un’auto si è cappottata e una persona è rimasta intrappolata

Incidente, in tarda mattinata, intorno alle 12.45, a Villadot di Fontanafredda. Due auto si sono scontrate e, nel violento impatto, una delle due si è cappottata. Una persona è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo.

Per liberarla, i Vigili del fuoco del comando di Pordenone hanno stabilizzato il mezzo e, utilizzando le cesoie e il divaricatore idraulici, hanno tagliato il portellone posteriore creando un varco dal quale, operando in sinergia con i sanitari, hanno estratto dall’abitacolo la persona ferita che poi è stata presa in carico dal personale del 118, che l’ha trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Pordenone.

Terminate le operazioni di soccorso, i pompieri hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, anche i Carabinieri di Sacile e la Polizia Locale.

Per tutta la durata delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza la strada è rimasta chiusa al traffico.