Nove aziende e 110 posti di lavoro, torna il mercoledì del placement

Il Mercoledì del placement dell’Università di Udine: come partecipare.

Ingegneri, sviluppatori software, project manager, progettisti meccanici. Sono solo alcune delle professionalità richieste dalle nove aziende e enti che il 16 ottobre parteciperanno con circa 110 opportunità lavorative al Mercoledì del placement dell’Università di Udine.

L’evento si terrà dalle 13.30 al polo scientifico dell’Ateneo (via delle Scienze 206), nell’aula C8 e nell’area grandi aule. Questa piccola fiera del lavoro è dedicata, in particolare, a laureati, studenti e dottorandi di discipline scientifiche-tecnologiche. In particolare, dei dipartimenti Politecnico di ingegneria e architettura e Scienze matematiche, informatiche e fisiche.

Dopo le presentazioni aziendali, i rappresentanti di imprese ed enti procederanno con i colloqui con i candidati che potranno consegnare i curriculum, mentre l’agenzia Umana sarà a disposizione per consulenze personalizzate. Le nove realtà presenti sono: Acciaierie Bertoli Safau (Abs), Danieli, Gruppo Pittini, Inteco M&C, Liebherr, Protezione civile, Ordine degli ingegneri di Udine, Sms group, agenzia Umana (partner dell’Ateneo). Per maggiori informazioni contattare il Career center: 0432 556274 – 556394 (per le aziende); careercenter@uniud.it; www.uniud.it/careercenter.