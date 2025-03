Udine, svolta storica per la sezione Ana: per la prima volta una donna nel direttivo

Una donna nel consiglio direttivo degli alpini di Udine: è la prima volta.

L’assemblea annuale della sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Alpini (Ana) ha portato con sé novità significative: per la prima volta nella storia della sezione friulana, nel consiglio direttivo è entrata una donna.

Si tratta di Giada Cortellazzo, alpina attiva nella Julia di Tarvisio e dipendente dell’esercito. Un evento che il presidente Mauro Ermacora, succeduto a Dante Soravito de Franceschi, ha definito come “una novità di rilievo”, pur precisando che a livello nazionale si registrano già altri casi simili. L’ingresso di Cortellazzo avviene nel contesto del rinnovo di tre consiglieri, con la sua nomina accanto a Daniele Coletti (gruppo di Susans, Udine) e Piercarlo Reverso Giovantin (gruppo di Campoformido), che prendono il posto di Luigi Giuliano Chiofalo, Marco Franz e Ampelio Nicoletti.

Nasce “FriulAna”, la prima banda tutta al femminile

Un’altra importante innovazione è rappresentata dalla creazione di “FriulAna”, una nuova banda musicale composta esclusivamente da donne. Circa cinquanta musiciste si sono unite per dare vita a un complesso che sfilerà con gli alpini durante l’Adunata Nazionale di Biella a maggio. Il gruppo ha sede a Pavia di Udine e farà il suo debutto ufficiale sabato a Villanova del Judrio.

Gli appuntamenti in programma degli alpini di Udine.

Il calendario per il 2025 si preannuncia fitto di appuntamenti. Il 30 marzo si terrà la cerimonia sul Monte Muris per commemorare l’83° anniversario dell’affondamento del piroscafo Galilea, mentre a maggio gli alpini udinesi saranno a Biella per l’Adunata Nazionale. A giugno seguirà il raduno del III Raggruppamento a Conegliano, e il 18 e 19 ottobre si svolgerà il raduno della sezione di Udine a Codroipo.