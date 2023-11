Udine si prepara all’antica fiera di Santa Caterina: arrivano 190 bancarelle

L’antica fiera di Santa Caterina a Udine dal 24 al 26 novembre.

Manca poco ormai al tradizionale appuntamento con la Fiera di Santa Caterina a Udine, una delle più antiche e delle più attese in città: le bancarelle, infatti, occuperanno Piazza Primo Maggio da venerdì 24 a domenica 26 novembre.

La Fiera udinese è tra le più antiche d’Italia. Risale infatti addirittura al 1380 e fu il Patriarca Marquardo di Randeck a concedere alla città di organizzarla. Dal 1485 si svolge in Giardin Grande. La storia dice che fu sospesa solo due volte: nel 1917, a causa dell’occupazione austro-ungarica del Friuli nella prima guerra mondiale, e nel 2020, a causa della pandemia.

Dai prodotti tipici all’artigianato, passando per i dolci e il vestiario, le 190 bancarelle attese offriranno un’occasione, sempre molto gradita, per anticipare lo shopping natalizio. Gli stand occuperanno l’intera ellisse, compreso viale della Vittoria e largo delle Grazie, che sarà perciò interamente interdetta al traffico veicolare.

Dal prossimo anno invece viale della Vittoria sarà escluso dallo schema della fiera, e sarà quindi percorribile, con libero accesso anche al parcheggio interrato di piazza Primo maggio. Le limitazioni al trasporto pubblico, con le relative deviazioni alle linee, sono in fase di definizione.

Nel frattempo, c’è ancora poco più di una settimana per godersi le attrazioni del luna park di Udine in piazza Primo maggio. Le tradizionali giostre autunnali hanno aperto i cancelli lo scorso 28 ottobre e resteranno in città fino al 19 novembre.

Fino ad allora, è possibile accedere, sul sito lunaparkonline.com, a una serie di coupon e buoni sconto per le attrazioni del luna park. Dal lunedì al venerdì, a tutte e tutti basterà semplicemente riscattare il coupon appena prima di acquistare il biglietto d’ingresso, per ricevere uno sconto o un omaggio a seconda delle attrazioni.