Il bar sarà gestito da ragazzi disabili.

A Udine sta per aprire un bar speciale: dietro al bancone del nuovo locale, chiamato “Diversamente Bistrot”, ci saranno giovani con disabilità. Questa nuova iniziativa è promossa dall’Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale) e rappresenta un importante passo verso l’inclusione sociale e lavorativa.

Il bar, situato in Corte Savorgnan, nel cuore della città, aprirà ufficialmente il 24 ottobre con il taglio del nastro alle 11.30. Il locale sarà gestito da sei persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, che lavoreranno sotto la guida di due tutor esperti baristi. L’iniziativa nasce da un progetto di lunga data dell’Anffas, che negli anni ha già avviato corsi di pasticceria per persone con disabilità, favorendo la loro formazione professionale.

Il progetto punta a creare un ambiente lavorativo inclusivo, in cui le competenze di ciascuno vengano valorizzate, e affronta una delle sfide più grandi per le persone con disabilità: l’inserimento nel mondo del lavoro. Il “Diversamente Bistrot” rappresenta non solo un luogo di socializzazione, ma anche un esempio concreto di come l’inclusione possa diventare realtà.