Mara Navarria e Giulia Rizzi sono tornate da Parigi.

Mara Navarria e Giulia Rizzi, la metà friulana (il restante 50% è siciliano) della squadra che ha portato a casa uno storico oro nella spada femminile alle Olimpiadi di Parigi, sono tornate ieri in Friuli. Un Friuli che le ha ri-abbracciate con affetto.

“Questa della spada femminile a squadre resterà una delle imprese olimpiche più belle della scherma italiana e il fatto che due su quattro delle componenti della squadra siano del Friuli Venezia Giulia ci riempie tutti d’orgoglio” ha detto il vicegovernatore Mario Anzil che le ha accolte allo scalo di Trieste Airport.

Come ha detto l’esponente della Giunta dopo aver accolto e salutato le due medaglie d’oro, le grandi imprese sportive creano sempre tensione ed emozione e per questo la vittoria all’ultimo punto della squadra italiana sulla Francia ha suscitato una grande gioia.

“Questo successo, meritato e indimenticabile, di due schermitrici regionali si somma alla soddisfazione di avere a queste Olimpiadi una delle delegazioni di atleti più numerose che rappresentano il lavoro di 2800 associazioni sportive operanti in Friuli Venezia Giulia, grazie anche al supporto dell’Amministrazione regionale che, tra le prime in Italia per consistenza di fondi, mette in campo delle risorse economiche importanti. Nello sport – ha concluso il vicegovernatore – non è necessario sempre vincere, ma quando questo avviene fa molto piacere ed è giusto festeggiare come oggi”.